От аннулированных договоров до новых инвестиций: как виноделие будет преодолевать коронавирус

Коронавирус не обошел и виноделие, как и многие другие сферы. В результате пандемии сократилось внутреннее потребление, некоторые контракты в экспортной отрасли были отменены, российские импортеры ожидают снижения цены. В этой сложной ситуации Фонд виноградарства и виноделия Армении ведет работу с партнерами по разным направлениям. Армянское вино станет более представительным на онлайн-площадке, уже приобретенное за рубежом доверие, связи помогут большей рекламе армянского вина на зарубежном рынке, инвестиции в сферу продолжаются, закладываются новые сады. Руководитель фонда Заруи Мурадян в беседе с «Арменпресс» говорила о проблемах сферы, проделанной и планируемой работе

Виноделие - до коронавируса: внутреннее потребление, экспорт

“Сфера до эпидемиологической ситуации с коронавирусом довольно активно развивалась. Осуществлялись инвестиции, закладывались новые сады, регистрировались новые компании, действующие компании довольно активно работали, увеличивая объемы производства”, - представила Заруи Мурадян.

“В 2018 году было зарегистрировано 53 компании, часть которых уже представляют продукцию на рынке, остальные еще готовятся сделать свои первые шаги в виноделии”, - сказала Мурадян.

“При изготовлении вина армянские компании делают акцент именно на местных армянских эндемичных сортах. Визитная карточка нашего успеха, в основном, армянские сорта, наши вина интересны благодаря именно местным сортам винограда. Есть компании, которые выращивают виноград не местных сортов, но опыт показывает, что спросом пользуются именно вина из местных сортов”, - сказала Мурадян.

Фонд посредством различных программ пытается повысить рейтинг и узнаваемость армянского вина. Активно работают также в направлении развития и достижения новых экспортных рынков. Армянские вина в прошлом году вышли на три новых рынка: Корею, Вьетнам, Японию.

По объемам экспорта армянского вина на первом месте Россия (75% от общего объема экспорта), на втором - США (5,2% от общего объема экспорта), на третьем - Китай (2,7% от общего объема экспорта). Глава фонда отметила, что после двух лет активного развития они уже могут констатировать, что армянские вина уже и в Польше начали пользоваться успехом, увеличивая объемы реализации. Таким образом, Польша - четвертая страна по экспорту армянского вина. Далее по объему экспорта следует Литва. В Европе больше интересуются армянскими красными винами.

В Армении ежегодно производится около 12 млн 400 000 литров вина. Около 30% из них экспортируется, 60% потребляется на местном рынке, а 10% - в основном остается в погребах для выдержки или просто не продается. Фонд активно работает со своими партнерами также и на внутреннем рынке, пытается посредством различных мероприятий распространять культуру потребления вина. “Эпидемия удивительным образом вывела сферу из так называемой “зоны комфорта” и подчеркнула направления дальнейшего развития сферы. Например, очень быстро стало ясно, что в армянской действительности люди в основном принимают вино как форму досуга, когда посещают рестораны и бары. К сожалению, в наш быт вино еще не вошло в том объеме, в котором мы бы хотели. Тем не менее, если в 2014 году в пересчете на душу населения потреблялось всего 1,2 литра вина, то в 2019 году уже - 3,6 литра, что стало ясно в результате нашего последнего исследования”, - сказала она.

Инвестиции, новые компании

Заруи Мурадян заверила, что в результате каждодневной последовательной работы в этой сфере значительно повысилась инвестиционная привлекательность виноделия. Армяне-репатрианты делают крупные инвестиции. Только в 2018 - 2019 гг. в виноградарство и виноделие было инвестировано более 20 млн долларов. На старейших винодельческих заводах страны инвестиции были направлены также и на замену оборудования и винных хранилищ, оставшихся еще с советских времен на новейшее оборудование.

“В прошлом году у нас были инвесторы из Швейцарии, США, которые хотят заложить сады в Вайоц Дзоре. Бывают и иностранные инвесторы, однако больше интересуются виноделием наши соотечественники, репатриировавшиеся из-за рубежа”, - сказала Заруи Мурадян.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1016405.html