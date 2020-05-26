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Европейские индексы - 25-05-20

Европейские индексы - 25-05-20

МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.87% и составил 11391.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.15% и составил 4539.91 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 5993.28 пункта, а российский RTSI вырос на 2.10% и составил 1213.41 пункта.


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