Цены на цветные металлы - 25-05-20

ЛОНДОН, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.06% и составила 1498.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.61% и составила 5272.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.05% и составила 1619.50 долларов США, цена на никель снизилась на 4.90% и составила 12199.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.36% и составила 15260.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.83% и составила 1957.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.43% и составила 18850.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.