Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Ишханадзоре заложен оливковый сад

“Аветис Саноян 8 лет назад из сирийского города Алеппо перебрался в Ишханадзор в Арцахе. Он вместе со своим братом заложил сады, занимается выращиванием зерна. Они имеют и собственные технические средства. О возвращении уже и не думают. Осенью прошлого года братья очистили более 1 га территории и заложили на этом месте оливковый сад. В Сирии они имели оливковые сады и знают, как их обрабатывать. “Это саженцы вида “сорани” ”, - представил Аветис. Представители Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) в прошлом году посетили Ковсакан и ознакомились с местностью, затем предложили братьям сотрудничество. Они намерены на этой территории посадить до 150 000 оливковых деревьев. Сады уже заложены в Ковсакане, Дицмайри, Ишханадзоре и в других населенных пунктах”. “Земля Ишханадзора, воздух соответствуют развитию этих деревьев”, - добавил он.

Он также сказал, что этот вид оливковых деревьев растет и в маловодной зоне, он очень плодороден. Саженцы вырастут в красивые и высокие деревья. В случае успеха через 4 - 5 лет они уже будут плодоносить. “Ожидания велики, в дальнейшем также откроем и цех по переработке. Помимо употребления в пищу, особенно ценно и их масло, из этих плодов в Сирии изготавливают и мыло”, - рассказал Аветис”.

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