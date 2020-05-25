Индекс экономической активности в январе-апреле текущего года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Объем промышленного производства увеличился на 4,2%. Объем строительства в январе-апреле текущего года снизился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-апреле товарооборот сократился на 8,6%, а объем оказанных услуг вырос на 0,1%.

В январе-апреле 2020 года индекс потребительских цен увеличился на 0,1%, индекс цен промышленной продукции - тоже на 0,1%. Производство электроэнергии увеличилось на 10,3%. Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в январе-апреле увеличилась на 9,3% и вырос до 191 623 драмов. В то же время среднемесячная заработная плата в государственном секторе увеличилась на 9,1%, а в негосударственном - на 8,8%.

В январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот сократился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт сократился на 8,1%, а импорт - на 11,5%.

Обменный курс драма по отношению к доллару США в январе-апреле 2020 года составил 483,90.

Снижение экономической активности связано с эпидемией коронавируса, которая привела к снижению экономик всех стран мира.