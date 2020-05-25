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Президент встретился с депутатами фракции "Процветающая Армения" 

Президент встретился с депутатами фракции "Процветающая Армения" 

В рамках серию встреч для обсуждения обусловленной пандемией коронавируса ситуации и её последствий президент Армен Саркисян принял 25 мая представителей фракции "Процветающая Армения" Национального Собрания Микаела Мелкумяна и Шаке Исаян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в частности, стороны обсудили пути и решения для преодоления возникших вследствие коронавируса здравоохранительных проблем, социально-экономических трудностей. Депутаты проинформировали президента о своей работе и шагах.

Была также затронута деятельность парламента. В этом контексте президент Саркисян представил свои замечания в отношении недавней Конвенции Лансароте, которая была ратифицирована Национальным Собранием, выразив надежду, что дискуссии по Конвенции будут не концом, а началом общественных обсуждений и будут способствовать поиску решений, соответствующих нашему государству и национальной культуре через соответствующие законы.


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