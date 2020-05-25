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Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса. РИА Новости

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса. РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.

Песков попал в медучреждение в первой половине мая.

"Это правда", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Он отметил, что пока будет работать из дома.

О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости 12 мая. Он рассказал, что находится в больнице под наблюдением медиков.

Позже в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. 


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