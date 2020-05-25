Вылечившийся от коронавируса журналист рассказал о процессе лечения и изоляции

Корреспондент информационного агентства «Арменпресс» Норайр Шогикян, который заразился коронавирусом и находился в самоизоляции в течение 11 дней, видел только одну проблему: отсутствие реальных контактов с людьми, но он восполнил этот пробел, написав дневник о том, что случилось с ним, а также виртуально общаясь с друзьями и родственниками. В те дни Норайр видел, как самоотверженно работали врачи, искренне радуясь за каждого выздоровевшего пациента и скорбя о новых случаях коронавирусной инфекции. Мы также поговорили с Шогикяном о его дневнике, о его планах и о том, собирается ли он опубликовать свой дневник в виде книги.

Во время интервью Норайр еще не знал ответа на тест на коронавирус, но позже он сказал, что тест был отрицательным, и он с нетерпением ждет возвращения домой.

- Дорогой Норайр, вся команда «Арменпресс» беспокоится о тебе, поэтому я не могу не задать этот вопрос. Как ты чувствуешь себя сейчас, есть какие-либо жалобы?

- Спасибо, дорогой Карен. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня почти нет симптомов. Раньше у меня был сухой кашель, высокая температура до 37,7 градусов, потеря обоняния, и теперь благодаря лечению и медикаментам мое обоняние восстановилось, у меня больше нет высокой температуры, остался только кашель, но он больше не сухой, и я уже реже кашляю. На данный момент я почти не получаю лекарств, курс лечения окончен. Я сдал второй тест на диагностику коронавируса четыре дня назад, жду ответа. Скажу также, что меня перевезли из больницы в отель, и жду отрицательного ответа. Я надеюсь, что ответ на тест будет отрицательным.

- А что говорят врачи?

- Врачи пока ничего не говорят, я жду ответа на тест, постоянно спрашиваю их, когда они звонят, чтобы узнать мою температуру или когда они приходят с дистанционным термометром. Я спрашиваю, какие есть новости от теста, врачи отвечают, что ответа на тест еще нет, и я все еще в состоянии ожидания, я жду ответа на тест. На данный момент я не получаю никакого лечения, я нахожусь в изоляции. Надеюсь, что это скоро пройдет.

- А можешь рассказать, какими были бытовые условия, какую еду давали?

- 14 мая меня перевезли из Еревана в медицинский центр Арташата, и до 21 мая, 7 дней, я провел там. Там меня лечили витаминами С, В1, внутривенными инъекциями, лекарствами. Еду приносили три раза в день: завтрак, обед и ужин. Все врачи хорошо относились ко мне, не только ко мне, но и к другим пациентам. Правда, я не видел больных, но слышал голоса из соседней комнаты. Я доволен врачами, никаких проблем не было, и в случае возникновения каких-либо проблем, если, например, я чувствовал себя плохо, я сообщал им, сразу предпринимались шаги для нормализации моего состояния. В основном это было связано с повышением температуры, потому что днем и вечером у меня поднималась температура, и я чувствовал слабость. Сейчас меня перевезли в гостиницу, проблем со здоровьем больше нет. Здесь мне приносят еду три раза, я не знаю, являются ли они волонтерами или врачами. Приходят, измеряют мою температуру, и врач постоянно связывается со мной по телефону, и если у меня возникнут проблемы, я могу позвонить ему. Он также звонит и регулярно узнает, какая у меня температура, есть ли у меня другие жалобы. Можно сказать, что единственная проблема, которую я заметил в эти дни, это отсутствие контакта с людьми, врачи постоянно заходили в больницу, спрашивали, как я себя чувствую, разговаривали друг с другом о моем здоровье, а в отеле только 6 раз в день стучали в дверь. Правда, они на работе, и я не говорю, что они должны приходить, сидеть рядом со мной, быть со мной постоянно, и хотя виртуального общения много, я скучаю по реальному общению, которое не заполняется в отеле.

- Ты замечал усталость врачей, потому что ежедневно регистрируется 300, 400 новых случаев?

- Я заметил усталость у врачей в больнице. Правда, что они носили специальную одежду, были видны только их глаза, но в их глазах была сильная усталость, однако когда мы разговаривали о выздоровевших и новых пациентах, по глазам было видно, что они искренне радуются, когда речь о выписанных и выздоровевших пациентах, и очень грустили, когда речь шла о новых случаях заражения. Конечно, в их глазах была усталость.

- Ты говорил с врачами на другие темы?

- В основном мы не говорили на другие темы, когда они просто приходили, чтобы узнать про мой кашель, кроме здоровья, они задавали вопросы на другие темы, чтобы этот разговор продлился чуть дольше, около 5 минут, чтобы они поняли, сколько я кашляю в течение этого времени. В последний день, когда меня выписывали из больницы, пришел доктор, и мы поговорили минут пять, за это время я кашлянул два-три раза, и он сказал, что видит, что я поправляюсь.

Он сказал, что в первый раз, когда мы разговаривали, он задавал один вопрос, и я кашлял 8 раз во время ответа, а теперь он задает 8 вопросов, а я кашляю один раз. Во время разговора с врачами мы говорили на разные темы, но в основном связанные с коронавирусом.

- Твоя общая оценка медицинской системе: что понравилось больше всего, а что меньше?

- Когда-то я был в медицинском центре Арташата, убедился в профессионализме врачей. Здесь был очень хорошо качественный медицинский персонал, и во время обследований я видел, как относятся к другим пациентам. Было одно и то же отношение и забота ко всем, не было так называемых привилегированных пациентов или непривилегированных пациентов. Действительно, наши врачи уже три месяца делают славную работу, и мы должны только благодарить их за то, что они рискуют своей жизнью и пытаются спасти жизни пациентов.

- Норайр, какой совет ты бы дал людям, которые верят в теории заговоров и говорят: «Коронавируса нет, это ложь»?

- В эти дни я заметил феномен веры в теории заговоров на своей коже, потому что, когда я публикую дневник, и он появляется на различных сайтах и в социальных сетях, я часто сталкиваюсь с комментариями о том, что коронавирус сфабрикован, это просто заученные слова, а я абсолютно здоров, это просто актерская игра или что-то подобное. Я не отвечаю на такие комментарии, я благодарю всех людей, которые поддерживают меня, даже если они не верят, но выражают свою поддержку. Я просто хочу пожелать крепкого здоровья тем, кто не верит во все это, и попрошу следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих.

- Не хочешь собрать напечатать свои дневники в виде книги?

- Когда я попал в больницу в первый день, я написал на своей странице в Facebook о заражении, разные люди, известные журналисты написали под моим постом, что можно написать об этом, потому что у меня есть возможность увидеть все своими глазами. Честно говоря, поначалу я не думал писать дневник, первую часть, которую я написал ночью, когда меня просто отвезли в больницу и я не мог смириться с этой ситуацией, я попытался хоть как-то разобраться в своих чувствах и передать их, набирая все в телефоне.

Я написал первую часть, она, кажется, получила большой отклик, и многие люди убеждали меня продолжать, потому что в данный момент я один из немногих, кто видит все это изнутри и пишет об этом. Этот дневник для всех: для тех, кто верит, и для тех, кто не верит. Многие люди говорили мне продолжать все это, и после первой части была вторая, третья и так далее.

Уже опубликована шестая часть, она оказалась немного сложной, потому что я не мог писать в изоляции. Конечно, есть желание продолжить, и я надеюсь, что 7-я часть будет последней. Теперь есть мысли сделать все это, может быть, в форме небольшой книги, возможно, придам немного больше художественного стиля, потому что стиль очень журналистский, и попробуем опубликовать ее. Думаю, будет интересно.

- Будет очень интересно, потому что в Армении практически нет случаев, когда журналист от первого лица рассказывает о том, что с ним произошло и о своих впечатлениях. Спасибо.

Беседу вел Карен Хачатрян