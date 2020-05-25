Зараженный COVID-19 корр. «Арменпресс» вылечился

Корреспондент государственного информационного агентства «Арменпресс» Норайр Шогикян, зараженный коронавирусом, прошел тест после лечения, ответ на тест был отрицательным. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, я получил ответ на мой второй тест коронавируса, он отрицательный. Спасибо всем и нашему медицинскому персоналу. Ждем возвращения домой, и, вероятно, последней части дневника», - отметил он.

Норайр Шогикян был перевезен в больницу 14 марта с COVID-19. В больнице, а потом и в изоляции в одном из ереванских отелей, корреспондент Арменпресс вел дневник, в котором рассказывал о ходе и организации лечения. Дневник публиковался на сайте ИА «Арменпресс».