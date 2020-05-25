Поздравительное послание президента Армении по случаю Последнего звонка

Тот звонок, который традиционно должен был прозвучать в школе, пусть звучит в первую очередь в вашем сердце, в вашей душе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в поздравительном послании президента Армении по случаю Последнего звонка, которое приводим полностью:

“Дорогие выпускники!

В этом году Последний звонок, как мероприятие, проходит необычно, без присущих ему торжеств. Однако в действительности торжества – лишь внешняя часть явления. Вы заканчиваете школу, заканчиваете интересный, наполненный эмоциями и чувствами этап вашей жизни. Вы больше не школьники. Знаю, вы это осознаёте с грустью. Однако, в то же время, вы рады, что выросли и повзрослели, что можете двигаться вперёд более самостоятельно, что идёте навстречу новым вызовам, что глубже и более непосредственно увидите и почувствуете – жизнь всегда прекрасна, как бы ни была сложна и непредсказуема.

Дорогие мои!

Окончание этого учебного года специфично, как специфично в последние несколько месяцев существование нашей страны и всего мира. Но это имеет в себе много человеческого и большую, казалось бы, незаметную движущую вперёд силу.

У вас появилось больше времени, чтобы увидеть самим себя, быть ближе к своим семьям, лучше понять свои чувства и дольше думать о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне. Ваши родители и родные также получили больше возможности понят вас, посмотреть на ваши лица и заглянуть в ваши души.

Вы были вдали от ваших друзей и от обычного ежедневного общения с ними. Но благодаря этому вы также получили возможность лучше узнать их и больше ценить дружбу и ценность класса, как семьи, и школы, как дома. Школа – место встречи, место, где делятся мыслями и чувствами, впервые влюбляются и объясняются в любви, взрослеют. Но конечно, она прежде всего, источник получения образования, знаний.

Мои юные соотечественники!

Время, мир спешат, сломя голову. Знания помогут вам сориентироваться и определиться, помогут также смотреть, как себе под ноги, так и в невидимую с первого взгляда даль. Крепко держитесь за руку знаний, одновременно развивая ваши способности и навыки, а также, почему бы и нет, таланты.

Знания будут вести вас всю жизнь, в виде жизненного опыта, информированности, ключа, сегодня и завтра, сейчас и потом. Потом – уже наступило, оно началось со вчерашнего дня и с силой толкает нас вперёд. Уверен, что вы лучшим образом сможете воспользоваться сегодняшней возможностью думать, созидать, творить и, конечно, жить. В течение этих месяцев вы более мастерски овладели информационными технологиями и новыми образовательными методами, лучше узнали и более чётко представили, куда и как движется мир.

Дорогие выпускники!

Этот звонок, который по традиции должен был прозвучать в школе и проводить вас к новой жизни, пусть звучит в первую очередь в вашем сердце, в вашей душе, как зов осуществления вашей мечты.

Будьте здоровы и счастливы, будьте оптимистичны и уверены, будьте радостны и мыслите широко.

Будущее ваше, особенно, когда его создаёте именно вы.

Доброго пути в новую жизнь!”