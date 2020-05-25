Государство пойдет на ужесточение определенных административных рычагов: Пашинян

«Ошибка» в стратегии борьбы с распространением коронавируса в Армении заключается в том, что правительство стало чрезмерно уверенным в факторе личной ответственности граждан. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сказал об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Наша стратегия заключалась в том, чтобы на некоторое время показать людям серьезность ситуации, расширить возможности нашей системы здравоохранения, а затем идти на ослабления, чтобы дать людям 100-процентные гарантии того, что они избежат заражения. Гражданин соблюдает эти правила не для правительства, не для премьер-министра, не для властей, а в первую очередь для себя и своих родственников. Вопрос в том, должны ли мы продолжать доверять этому фактору индивидуальной ответственности граждан или нет? Я считаю, что фактором номер один в борьбе с коронавирусом должна быть индивидуальная ответственность каждого из нас», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян представил три правила, соблюдение которых очень важно в рамках профилактических мер: не трогайте свое лицо не дезинфицированными руками, носите маску, без нее не общаясь с другими людьми, поддерживайте социальную дистанцию. Кроме того, соблюдайте все необходимые правила хозяйственной деятельности.

«В этом все наше восприятие: личная ответственность каждого человека, которая может помочь преодолеть эту ситуацию. Если мы успешно реализуем эту стратегию, то мы не только преодолеем инфекцию, но и внесем цивилизационные изменения. Между тем, сегодня сотни людей продолжают заражаться и заражаться», - добавил премьер.

Никол Пашинян подчеркнул, что один раз, изменив индивидуальное поведение каждого, в Армении произошла ненасильственная бархатная революция. Он призвал общественность провести коронавирусную революцию с помощью индивидуальной ответственности. Премьер-министр подчеркнул, что государство будет ужесточать определенные административные рычаги.

«В связи с нерабочими днями я призываю вас воздержаться от организации пиров. В нерабочие дни соблюдайте отмеченные правила. Давайте помогать друг другу, чтобы нам не пришлось подвергать встряскам нашу экономику», - добавил он.