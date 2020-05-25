Президенты Армении и Черногории обсудили опыт сотрудничества двух стран с ЕС

Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 мая провел телефонный разговор с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян передал привет Мило Джукановичу, чей официальный визит в Армению был отложен из-за эпидемии коронавируса.

Президенты Армении и Черногории обменялись информацией о ситуации в двух странах в связи с эпидемией коронавируса, затронули возникшие вследствие нее проблемы и усилия обеих стран и международного сообщества по их преодолению.

Президенты также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. В частности, они коснулись опыта сотрудничества Армении и Черногории с Евросоюзом.

Президент Саркисян и президент Джуканович также подчеркнули важность углубления отношений между двумя дружественными странами. Было отмечено, что существует огромный потенциал для развития, особенно в сферах услуг, сельского хозяйства, информационных технологий и туризма. В этом контексте также был затронут вопрос установления безвизового режима для граждан Армении.