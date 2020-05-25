Новое здание инфекционного отделения медицинского центра "Сурб Аствацамайр" было введено в эксплуатацию 25 мая в рамках борьбы с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь медцентра Геворг Дердзян.

«В рамках борьбы с коронавирусом сегодня было сдано в эксплуатацию новое здание инфекционного отделения “Сурб Аствацамайр”, что увеличит вместимость нашего медцентра с 147 койко-мест до 249 (+102)», - отметил Дердзян.