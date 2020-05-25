Воздерживаться от массовых мероприятий: призыв специалиста

Рост числа случаев коронавирусной инфекции в Армении с одной стороны связан с поведением граждан, с другой - расширились лабораторные возможности и система быстрого реагирования. Как передает Арменпресс, об этом сказала на пресс-конференции начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян.

По ее словам, есть как индивидуальные, так и у очаговые случаи заражения, а также случаи в отдельных предприятиях. Кроме того, причинами вспышки стали организация и участие в различных мероприятиях. В результате инфекция распространилась, создавая новые очаги.

«Увеличение числа является сигналом того, что мы должны быть в состоянии должным образом обеспечить соблюдение правил безопасности. Я гуляю по городу и вижу отношение наших людей. Например, ношение масок. В конце концов, нужно понимать, что ношение маски - это одно, а правильное ношение - совсем другое. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, необходимо правильно соблюдать все правила», - сказала Лиана Торосян.

На вопрос журналистов, почему число инфекций в других странах снижается, а в Армении происходит обратное, Лиана Торосян сказала, что в нашей стране принимаются все необходимые меры, как и в других странах. «Это вопрос дисциплины, и мы должны быть бдительными. Независимо от того, речь идет об индивиде или организация, каждый должен понимать свою ответственность», - сказала она.

Специалист призывает не ходить на работу в случае слабости, носить маску правильно, регулярно мыть, дезинфицировать руки, поддерживать социальную дистанцию. «Часто проветривайте, дезинфицируйте твердые поверхности и измеряйте температуру. Воздерживайтесь от организации массовых мероприятий. Уважаемые граждане, такие мероприятия могут навредить вам, вызвать новые очаги и новые смерти. В этой ситуации я призываю вас как можно больше воздерживаться от проведения подобных мероприятий», - добавил он.