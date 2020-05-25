Рабочий день в Арцахе переносится с 29 мая на 6 июня
Принимая за основу закон «О праздниках и памятных днях Республики Арцах», правительство Республики Арцах 25 мая приняло решение, согласно которому рабочий день переносится с 29 мая 2020 года на субботу 6 июня 2020 года. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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