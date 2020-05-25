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Азиатские индексы - 25-05-20

Азиатские индексы - 25-05-20

ТОКИО, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.73% и составил 20741.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.65% и составил 1502.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.15% и составил 2817.97 пункта, а HANG SENG вырос на 0.10% и составил 22952.24 пункта.


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