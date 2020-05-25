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Кассационный суд признал невиновными 9 человек по делу 1 марта

Кассационный суд признал невиновными 9 человек по делу 1 марта

Решениями от 25 мая Кассационный суд Армении полностью удовлетворил апелляции, поданные генеральным прокурором против обвинительных приговоров в отношении 9 человек по делу 1 марта 2008 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

В частности, Армен Авагян, Масис Айвазян, Карен Тарханян, Давид Агаян, Вардан Джангирян, Армен Шагинян, Давид Матевосян, Хачик Гаспарян и Самвел Арутюнян признаны невиновными, уголовные дела в их отношении прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

По делу Арама Барегамяна Кассационный суд частично удовлетворил иск генпрокуратуры и направил дело в суд первой инстанции на новое расследование.


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