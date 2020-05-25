Дублин УЕФА представил гарантии, что примет у себя матчи Евро-2020

Дублин готов принять у себя матчи Евро-2020, которые состоятся в следующем году.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС. Футбольная ассоциация Ирландии подтвердила, что часть отложенных из-за пандемии коронавируса матчей группового этапа юбилейного чемпионата Европы пройдет в Дублине, как и планировалось заранее.

Несколько дней назад Лондон также подтвердил, что готов принять матчи Евро-2020 и финальную встречу.

Ранее УЕФА заявила, что желательно, чтобы юбилейный чемпионат Европы проходил в 12 городах, вне зависимости от того, что турнир был перенесен на год. Чемпионат Европы состоится в 2021 году с 11 июня по 11 июля. По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Подготовила Варвара Айрапетян