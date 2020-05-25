Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж. Interfax

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. Он напомнил, что ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине: за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.

Мишустин пояснил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и трудности при возвращении домой.