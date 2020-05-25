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Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж. Interfax

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж. Interfax

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. Он напомнил, что ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине: за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.

Мишустин пояснил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и трудности при возвращении домой.


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