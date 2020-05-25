Экономика ФРГ переживает рекордный обвал со времен финансового кризиса. Deutsche Welle

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 сильно обрушила германскую экономику. Объем ВВП Германии в первом квартале 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2 процента. "Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии", - сообщило федеральное статистическое ведомство в понедельник, 25 мая.

Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2 процента и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9 процентов в квартальном исчислении.

Показатели второго квартала будут еще хуже.

Кризис из-за коронавируса обрушил и германский экспорт, который снизился на 1,3 процента. Объем импорта сократился на 1,6 процента. Статистики отмечают, что поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия локдауна во втором квартале будут ощущаться еще сильнее, чем в первом.

Правительство ФРГ прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период: ожидается, что объем ВВП ФРГ сократится на 6,3 процента.