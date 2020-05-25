Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 2023
15:28, 25 Май, 2020
15:28, 25 Մայիս, 2020
Согласно статистическим данным на 25 мая в Иране число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2023 человека, достигнув в общей сложности 13 724. За последние сутки число погибших увеличилось на 34. С начала эпидемии в стране из-за коронавируса погибли 7 451 человек.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.
В Иране в тяжелом состоянии находятся 2 585 пациентов. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 1 912 человек, в общей сложности достигнув 107 713. Протестировано 818 917 человек.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен