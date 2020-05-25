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Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 2023

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 2023

15:28, 25 Մայիս, 2020

Согласно статистическим данным на 25 мая в Иране число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2023 человека, достигнув в общей сложности 13 724. За последние сутки число погибших увеличилось на 34. С начала эпидемии в стране из-за коронавируса погибли 7 451 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В Иране в тяжелом состоянии находятся 2 585 пациентов. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 1 912 человек, в общей сложности  достигнув 107 713. Протестировано 818 917 человек.


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