Клубы Премьер-лиги начали групповые тренировки

В Англии сделали очередной шаг к возобновлению Премьер-лиги.

Как пишет “Mirror”, правительство разрешило клубам приступить к общим тренировкам.

Ранее стало известно, что футбольные клубы провели голосование в своих клубах и единогласно согласились возобновить групповые тренировки. С 19 мая они тренировались группами, но группы были не очень большими, и между футболистами сохранялось социальное расстояние. Британское правительство уже разрешило возобновить Премьер-лигу. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян