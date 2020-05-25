Клубы Премьер-лиги начали групповые тренировки
15:26, 25 Май, 2020
В Англии сделали очередной шаг к возобновлению Премьер-лиги.
Как пишет “Mirror”, правительство разрешило клубам приступить к общим тренировкам.
Ранее стало известно, что футбольные клубы провели голосование в своих клубах и единогласно согласились возобновить групповые тренировки. С 19 мая они тренировались группами, но группы были не очень большими, и между футболистами сохранялось социальное расстояние. Британское правительство уже разрешило возобновить Премьер-лигу. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Подготовила Варвара Айрапетян
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