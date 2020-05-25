В Италии возобновили работу бассейны и тренажерные залы. РИА Новости

Итальянцы с понедельника получили новую порцию послаблений режима "коронавирусных" ограничений: для них открылись бассейны, тренажерные залы и спортивные центры.

Их работа возобновилась почти по всей стране за исключением некоторых областей: в Ломбардии спортивные учреждения откроются 31 мая, а на юге в Базиликате – 3 июня.

Необходимость соблюдения жестких правил гигиены и социальной дистанции привела к тому, что попасть в свой фитнес-центр можно только по предварительной записи. Тренировку ограничат по времени: так, спортивный зал, клиентом которого является корреспондент РИА Новости, обозначил ее максимальный срок в полтора часа.

Крупный фитнес-центр за несколько дней до открытия распространил среди посетителей свод новых правил посещения: среди прочего выделяется требование приходить уже в спортивной форме. После тренировки разрешается принять душ.