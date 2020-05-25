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Рейтинговый турнир Олимпийских игр по пляжному волейболу пройдет в Ереване

Рейтинговый турнир Олимпийских игр по пляжному волейболу пройдет в Ереване

Один из рейтинговых турниров Олимпийских игр по пляжному волейболу пройдет в Ереване.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет НОК Армении. Ассоциация волейбола стран Восточной Европы составила календарь турниров по пляжному волейболу на 2020 год. Один из женских турниров, имеющих рейтинг Олимпийских игр, состоится в Ереване с 28 по 30 августа текущего года.

Такие турниры, как женские, так и мужские, запланированы на июль в Пярну, на август в Санкт-Петербурге и на сентябрь в Батуми.

Подготовила Варвара Айрапетян


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