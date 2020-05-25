В Ахпрадзоре будет отремонтирована внешняя сеть питьевого водопровода

В селе Ахпрадзор Гегаркуникской области на средства Фонда “Памяти Джинишян” будет отремонтирована внешняя сеть водопровода длиной в 850 метров и 1 связка с источником.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Ахпрадзор Лаврендик Казарян, для реализации программы фонд инвестирует 3 млн драмов, администрация Ахпрадзора - 300 000 драмов. Муниципалитет внесет инвестиции еще в размере 20% от общей стоимости программы в виде рабочей силы. После реализации программы и количественно и качественно улучшится водоснабжение общины. “Внешняя сеть питьевого водопровода Ахпрадзора длиной 850 метров построена в 1960-х годах, она проходит по асбестовым трубам. В плачевном состоянии находится и связка с родником. В результате этой программы асбестовые трубы будут заменены на 63-мм металлические. Таким образом, водопользование общины станет безопасным и без потерь. Строительные работы начнутся и завершатся в течение этого года”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян