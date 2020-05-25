"Неплохая встряска". Премьера Новой Зеландии не испугало землетрясение

В Новой Зеландии во время телевизионного выступления в прямом эфире премьер-министра Джасинды Ардерн случилось землетрясение, однако политик не растерялась и с юмором отнеслась к ситуации, сообщает РИА Новости.

Видеозапись необычного выступления новозеландского премьера выложила на странице в Twitter журналист Hannah Jane Parkinson. На кадрах видно, как начинает сотрясаться помещение, в котором находится Ардерн.

"У нас тут небольшое землетрясение, Райан. Неплохая встряска здесь. Если ты видишь, вещи позади меня движутся", – сказала Ардерн ведущему Райану Бриджу, также добавив, что может продолжать интервью.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,8 баллов, тряска продолжалась более 30 секунд.