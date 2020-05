"Неплохая встряска". Премьера Новой Зеландии не испугало землетрясение

В Новой Зеландии во время телевизионного выступления в прямом эфире премьер-министра Джасинды Ардерн случилось землетрясение, однако политик не растерялась и с юмором отнеслась к ситуации, сообщает РИА Новости.

Видеозапись необычного выступления новозеландского премьера выложила на странице в Twitter журналист Hannah Jane Parkinson. На кадрах видно, как начинает сотрясаться помещение, в котором находится Ардерн.

"У нас тут небольшое землетрясение, Райан. Неплохая встряска здесь. Если ты видишь, вещи позади меня движутся", – сказала Ардерн ведущему Райану Бриджу, также добавив, что может продолжать интервью.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,8 баллов, тряска продолжалась более 30 секунд.

Jacinda Ardern there just casually banging on with her interview during a 5.8 magnitude earthquake. Extremely Jacinda Ardern. pic.twitter.com/sKv6Gu66oz