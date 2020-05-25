Oмбудсмен Армении об обследовании состояния здоровья военнообязанных

Защитнику прав человека были направлены жалобы о проведении надлежащего медицинского обследования военнообязанных, о проблемах предоставления права на отсрочку от призыва на обязательную военную службу по состоянию здоровья. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, изучив жалобы, омбудсмен свои предложения представил в годовом сообщении на 2019 год․

“Во всех тех случаях, когда призывник не согласен с заключением, представленным врачебной комиссией военкомата о пригодности к военной службе, представлять их на экспертизу Центральной медицинской комиссии При наличии существенно противоречащих медицинских документов перед повторной экспертизой проводить дополнительные медицинские обследования Если по собственной инициативе и в результате медицинских исследований, проведенных по направлению военкомата, имеются существенно отличающиеся и приводящие к возможному изменению степени годности данные, направлять призывников на дополнительные обследования С целью надлежащего проведения экспертиз проводить медицинские обследования с наиболее целевым инструментарием, обеспечивая эффективность процесса получения подробной и четкой информации о состоянии здоровья военнообязанных (например, вместо компьютерной томографии осуществить магнитно-резонансную томографию) Представлять заключение по всем проблемам со здоровьем военнообязанного, даже если по одной из проблем со здоровьем есть основания предоставить ему отсрочку Вместе с “количественным букетом” болезней устанавливать “качественный букет” болезней, Предусматривать, что приобретение пятой болезни во время военной службы является основанием для пересмотра пригодности военнослужащего Установить максимальное количество военнообязанных граждан для проведения экспертизы состояния здоровья в течение одного дня Постановлением правительства от 12 апреля 2018 года № 405-Н установлено, что обследуемый может привлечь на заседания медицинских и военно-медицинских комиссий в качестве консультанта соответствующего специалиста. Для выяснения фактического состояния здоровья призывников с диагнозом “ангиотрофоневроз” их медицинские обследования и экспертизу организовать во время зимнего призыва (при определении срока отсрочки необходимо учитывать, что в зависимости от времени года результаты болезни могут существенно отличаться), учитывая, что Центральная медицинская комиссия имеет право на отсрочку на срок до одного года и учитывая, что данное заболевание наиболее выражается при холодной погоде Пересмотреть регулирование постановления правительства от 12 апреля 2018 года № 405-Н и закрепить, в случае, если дополнительное, контрольное обследование не будет завершено в ходе призыва, призывники признаются нуждающимися в лечении, и им предоставляется отсрочка до следующего призыва Вводные, описательные, мотивационные части, диагноз, а также заключительную часть представляемого заключения о состоянии здоровья гражданина заполнять полностью В целях обеспечения права граждан на получение медицинских документов ужесточить контроль за деятельностью военкоматов, медицинских учреждений, военных госпиталей, медицинских и военно-медицинских комиссий.

Отметим, что защита и стимулирование прав человека в Вооруженных силах является одним из ключевых направлений ежедневной работы Защитника прав человека.

К Защитнику по вопросам прав военнослужащих и членов их семей можно обращаться по круглосуточным номерам горячей линии 116 или 096116100”, - говорится в сообщении.