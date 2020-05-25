Oмбудсмен Армении об обследовании состояния здоровья военнообязанных
Защитнику прав человека были направлены жалобы о проведении надлежащего медицинского обследования военнообязанных, о проблемах предоставления права на отсрочку от призыва на обязательную военную службу по состоянию здоровья. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, изучив жалобы, омбудсмен свои предложения представил в годовом сообщении на 2019 год․
- “Во всех тех случаях, когда призывник не согласен с заключением, представленным врачебной комиссией военкомата о пригодности к военной службе, представлять их на экспертизу Центральной медицинской комиссии
- При наличии существенно противоречащих медицинских документов перед повторной экспертизой проводить дополнительные медицинские обследования
- Если по собственной инициативе и в результате медицинских исследований, проведенных по направлению военкомата, имеются существенно отличающиеся и приводящие к возможному изменению степени годности данные, направлять призывников на дополнительные обследования
- С целью надлежащего проведения экспертиз проводить медицинские обследования с наиболее целевым инструментарием, обеспечивая эффективность процесса получения подробной и четкой информации о состоянии здоровья военнообязанных (например, вместо компьютерной томографии осуществить магнитно-резонансную томографию)
- Представлять заключение по всем проблемам со здоровьем военнообязанного, даже если по одной из проблем со здоровьем есть основания предоставить ему отсрочку
- Вместе с “количественным букетом” болезней устанавливать “качественный букет” болезней,
- Предусматривать, что приобретение пятой болезни во время военной службы является основанием для пересмотра пригодности военнослужащего
- Установить максимальное количество военнообязанных граждан для проведения экспертизы состояния здоровья в течение одного дня
- Постановлением правительства от 12 апреля 2018 года № 405-Н установлено, что обследуемый может привлечь на заседания медицинских и военно-медицинских комиссий в качестве консультанта соответствующего специалиста.
- Для выяснения фактического состояния здоровья призывников с диагнозом “ангиотрофоневроз” их медицинские обследования и экспертизу организовать во время зимнего призыва (при определении срока отсрочки необходимо учитывать, что в зависимости от времени года результаты болезни могут существенно отличаться), учитывая, что Центральная медицинская комиссия имеет право на отсрочку на срок до одного года и учитывая, что данное заболевание наиболее выражается при холодной погоде
- Пересмотреть регулирование постановления правительства от 12 апреля 2018 года № 405-Н и закрепить, в случае, если дополнительное, контрольное обследование не будет завершено в ходе призыва, призывники признаются нуждающимися в лечении, и им предоставляется отсрочка до следующего призыва
- Вводные, описательные, мотивационные части, диагноз, а также заключительную часть представляемого заключения о состоянии здоровья гражданина заполнять полностью
- В целях обеспечения права граждан на получение медицинских документов ужесточить контроль за деятельностью военкоматов, медицинских учреждений, военных госпиталей, медицинских и военно-медицинских комиссий.
Отметим, что защита и стимулирование прав человека в Вооруженных силах является одним из ключевых направлений ежедневной работы Защитника прав человека.
К Защитнику по вопросам прав военнослужащих и членов их семей можно обращаться по круглосуточным номерам горячей линии 116 или 096116100”, - говорится в сообщении.
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