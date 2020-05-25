Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

В Черногории сообщили о победе над коронавирусом. РИА Новости

В Черногории сообщили о победе над коронавирусом. РИА Новости
Черногория успешно победила коронавирус, в стране не осталось выявленных зараженных, констатировал президент страны Мило Джуканович, сообщает РИА Новости.

Институт общественного здоровья страны ранее информировал, что впервые за 68 дней в балканской республике не выявили ни одного нового случая заражения, а по сведениям ведомства, выздоровели все ранее проходившие лечение.

"Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", – написал Джуканович в Twitter.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации