В Черногории сообщили о победе над коронавирусом. РИА Новости







Черногория успешно победила коронавирус, в стране не осталось выявленных зараженных, констатировал президент страны Мило Джуканович, сообщает РИА Новости.Институт общественного здоровья страны ранее информировал, что впервые за 68 дней в балканской республике не выявили ни одного нового случая заражения, а по сведениям ведомства, выздоровели все ранее проходившие лечение."Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", – написал Джуканович в Twitter.По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.