Япония опровергает слухи о том, что в октябре будет определена окончательная судьба Олимпиады

Япония опровергает слухи о том, что в октябре текущего года будет окончательно ясно, состоятся ли в следующем году летние Олимпийские игры в Токио.

Как передает «Арменпресс» об этом сообщает ТАСС. Правительство Японии уверяет, что пока нет никаких разговоров, что решение о проведении Игр будет принято в октябре.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год.

На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян