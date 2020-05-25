Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

Япония опровергает слухи о том, что в октябре будет определена окончательная судьба Олимпиады

Япония опровергает слухи о том, что в октябре будет определена окончательная судьба Олимпиады

Япония опровергает слухи о том, что в октябре текущего года будет окончательно ясно, состоятся ли в следующем году летние Олимпийские игры в Токио.

Как передает «Арменпресс» об этом сообщает ТАСС. Правительство Японии уверяет, что пока нет никаких разговоров, что решение о проведении Игр будет принято в октябре.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год.

На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля  2021 года и завершатся 8 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации