ГКЗЭК в сфере государственных закупок выделила три основные проблемы

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении в сфере государственных закупок выделила три основные проблемы.

Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян в докладе “Отчет о деятельности Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении за 2019 год”.

“В сфере государственных закупок мы выделили три основные проблемы. Это, в основном, ограничения в технических характеристиках, которые очень часто встречаются. Часть из них, думаю, происходит в результате непрофессионализма, а не преднамеренного ограничения конкуренции. Однако в осуществленных нами производствах мы привлекли к ответственности ряд государственных органов, призвав в дальнейшем исключить подобные явления”, - сказал Геворкян.

Другая проблема - антиконкурентные соглашения в закупках, когда в процессе закупок договариваются о ценах. Это происходит либо между хозяйствующими субъектами, либо происходит в системе лицом, организующим закупку. Я думаю, что скоро мы начнем первое производство в этой сфере”, - сказал председатель комиссии и выразил надежду, что это будет хорошим прецедентом для исключения подобных явлений в дальнейшем.

ГКЗЭК инициировала также процесс оцифровки, систему попытаются связать с системой закупок, поскольку 5 - 6 тысяч ежегодных закупок физически невозможно проверить. Система автоматически будет выявлять проблемные пункты, и представлять их комиссии.

Анна Григорян