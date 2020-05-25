Джалал Арутюнян президенту Арцаха представил оперативную ситуацию на передовой

25 мая Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял командующего Армией обороны, и. о. министра обороны Джалала Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Командующий Армией обороны доложил президенту об оперативной ситуации на передовой, о проводимых противником учениях, их характере и передвижениях, заверив, что соответствующие подразделения Армии обороны внимательно следят за всеми действиями противника.

Президент Арутюнян отметил, что власти республики вместе с командным составом ВС сделают все возможное для последовательного повышения обороноспособности страны и первоочередного решения социально-экономических проблем военнослужащих.

Президент, в частности, подчеркнул, что в ближайшее время будут предприняты ощутимые шаги для обеспечения жильем раньше предусмотренного срока.