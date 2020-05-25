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Джалал Арутюнян президенту Арцаха представил оперативную ситуацию на передовой

Джалал Арутюнян президенту Арцаха представил оперативную ситуацию на передовой

25 мая Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял командующего Армией обороны, и. о. министра обороны Джалала Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Командующий Армией обороны доложил президенту об оперативной ситуации на передовой, о проводимых противником учениях, их характере и передвижениях, заверив, что соответствующие подразделения Армии обороны внимательно следят за всеми действиями противника.

Президент Арутюнян отметил, что власти республики вместе с командным составом ВС сделают все возможное для последовательного повышения обороноспособности страны и первоочередного решения социально-экономических проблем военнослужащих.

Президент, в частности, подчеркнул, что в ближайшее время будут предприняты ощутимые шаги для обеспечения жильем раньше предусмотренного срока.


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