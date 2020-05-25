Премьер-министр Армении поздравил короля Иордании с Днем независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле Второму Ибн аль-Хусейну аль-Хашими по случаю Дня независимости страны. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Ваше Королевское Величество!

Горячо поздравляю Вас и дружественный народ Иордании с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства - Днем независимости!

Армения придает большое значение исторически установившимся тесным отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя нашими странами и народами.

С теплотой вспоминаю Ваш визит в Армению в начале года и нашу беседу по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать перспективные договоренности, достигнутые в результате нашей встречи, а установившийся между Арменией и Иорданией всеобъемлющий диалог выйдет на новый этап всестороннего развития и расширения во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов во всех Ваших начинаниях, а дружественному народу Иордании - прочного мира и процветания”.