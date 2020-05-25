Серия “А” может продолжиться с 13 или с 20 июня

Чемпионат Италии по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, может продолжиться с 13 или с 20 июня.

С таким предложением выступил министр спорта Италии Винченцо Спадафор. Он подчеркнул, что руководимая им структура сейчас ведет работу по возобновлению чемпионата с 13 или с 20 июня. По словам министра, на текущей неделе будет окончательно известен срок возобновления Серии “А”.

Ранее стало известно, что правительство Италии разрешило футбольным клубам возобновить групповые тренировки. Однако, ряд итальянских клубов: “Кальяри”, “Аталанта”, “Милан”, “Интер”, “Наполи”, “Сампдория”, “Верона” и “Дженоа” не хотят возобновления тренировок. Руководства клубов выразили недовольство нормами безопасности футболистов и обслуживающего персонала команд, согласно которым, если у кого-либо из футболистов будет обнаружен коронавирус, то команда должна полностью перейти на двухнедельную изоляцию.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен 13 марта. В случае возобновления он будет проходить без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян