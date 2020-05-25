Директор СНБ Армении Эдуард Мартиросян не подавал заявления об увольнении

В СМИ распространилась информация, что директор Службы национальной безопасности Армении Эдуард Мартиросян около недели премьер-министру Николу Пашиняну подал заявление об отставке, который до сих пор его не подписал.

Как передает «Арменпресс», Центр проверки информации сообщает, что согласно информации в СМИ, причиной заявления директора СНБ был факт назначения первым заместителем Эдуарда Мартиросяна бывшего руководителя Государственной контрольной службы Армении Аргишти Кярамяна, а также вмешательство Никола Пашиняна в работу силовой структуры.

В беседе с Центром проверки информации СНБ опровергла эту информацию, отметив, что директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян не представлял заявления об увольнении и продолжает свою работу.