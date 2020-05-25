Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

“Рома” вновь должна арендовать Мхитаряна, и лишь затем выкупит трансфер игрока

“Рома” вновь должна арендовать Мхитаряна, и лишь затем выкупит трансфер игрока

Итальянский футбольный клуб “Рома” не отказывается от мысли приобрести полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на издание “Football Italia”, “Рома” из-за финансовых проблем арендует Генриха Мхитаряна еще на один год. В следующем году клуб попытается выкупить его полный трансфер.

Контракт Мхитаряна с “Ромой” рассчитан до 30 июня. Но Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он завершится.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации