“Рома” вновь должна арендовать Мхитаряна, и лишь затем выкупит трансфер игрока

Итальянский футбольный клуб “Рома” не отказывается от мысли приобрести полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на издание “Football Italia”, “Рома” из-за финансовых проблем арендует Генриха Мхитаряна еще на один год. В следующем году клуб попытается выкупить его полный трансфер.

Контракт Мхитаряна с “Ромой” рассчитан до 30 июня. Но Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он завершится.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян