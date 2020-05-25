Зограб Мнацаканян примет участие в заседании Совета глав МИД стран ОДКБ

26 мая в формате видеосвязи состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в котором примет участие и выступит с речью министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В повестку заседания включены вопросы, касающиеся различных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ.