Зограб Мнацаканян примет участие в заседании Совета глав МИД стран ОДКБ
26 мая в формате видеосвязи состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в котором примет участие и выступит с речью министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
В повестку заседания включены вопросы, касающиеся различных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ.
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