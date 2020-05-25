Фестивали, конференции: театр “Мигр” был активен и в дни изоляции

Театр современного танца “Мигр” в дни изоляции вел довольно активную деятельность и в Армении и на международных площадках. Актеры принимали участие в фестивалях, конференциях, лекциях и в других значимых мероприятиях.

Как передает «Арменпресс», 17 - 18 апреля театр участвовал в 24-часовом международном онлайн фестивале, в рамках которого специалисты-искусствоведы из разных уголков мира за 24 часа, вместе создали новое произведение искусства. Театр “Мигр” работал с музыкантом Дарией Маминовой (Германия-Россия) и писателем Ранией Одаймат (Гана). В результате родился спектакль “После дождя”, солировал в котором Цолак Млке-Галстян.

26 апреля “Мигр” с современным инклюзивным танцевальным спектаклем “Мы” принял участие в Международном онлайн-фестивале социального расстояния (Social Distancing Festival). В качестве солиста в спектакле выступил Петрос Казанчян, а автором музыки является группа “Космос”, 30 апреля театр принял участие в главной ежегодной конференции международной сети исполнительского искусства. На конференции театр представила одна из основательниц “Мигра” Шогакат Млке-Галстян. Млке-Галстян также выступила с лекцией о философии “Мигра” в Университете искусств Берна.

По инициативе театра 25 марта с музыкальной платформы Рон вояж в Цюрихе выступила группа “Космос”, которая с 13 апреля по понедельникам проводит онлайн мастер-классы для любителей музыки.

Анжела Амбарцумян