В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19. РИА Новости

Необходимости в режиме чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Японии больше нет, заявил в понедельник министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура.

Министр выступил на заседании консультационного совета по ЧС, а вечером, как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявит об отмене режима ограничений для всей страны на пресс-конференции.

"В результате нового анализа и оценок, комплексного рассмотрения ситуации с инфекцией, мы пришли к выводу о том, что необходимости в реализации объявленного режима чрезвычайной ситуации нет во всех префектурах, и мы хотим обсудить его отмену", - сказал Нисимура в эфире телеканала NHK.

Режим чрезвычайной ситуации действовал на территории всей Японии полтора месяца.

В общей сложности позитивная реакция на вирус выявлена у 16 тысяч человек в Японии, более 800 человек скончались от осложнений после заражения COVID-19.