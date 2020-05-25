Обучаться и правильно пользоваться медиа инструментами: армянская мобильная школа продолжает путь

С целью распространения медиа знаний и медиа грамотности в среде молодых людей, живущих в областях, Геворг Арутюнян основал в Армении первую мобильную школу – “Edu VanHub”.

Вместе с группой волонтеров Геворк ездит по сельской местности Армении и Украины, и обучает подростков медиа грамотности, что, по словам Геворга, особенно полезно в эти дни изоляции.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Геворг рассказал, что проект стартовал в 2019 году. Волонтеры “Edu VanHub” ведут курсы по созданию качественного контента и его размещению в интернете, интернет грамотности, поиску качественного образования в интернете, медиа программе и по другим темам.

“Идея создания передвижной школы возникла, когда мы с друзьями создали передвижную театральную труппу. Мы ездили по деревням и играли спектакли. Я родился в Ереване, жил в нескольких зарубежных городах, и так и не смог понять проблем сел, а с помощью труппы увидел, что многие талантливые юноши, живущие в селах, иногда просто не имеют возможностей знакомиться с культурными событиями, медиа развитиями и т.д.”, - рассказал Геворг.

В 2017 году Арутюнян принимал участие в грантовом конкурсе “Эразмус таланд” в Милане, где занял третье место и в 2018 году основал общественную организацию “garagErasmus4Yerevan” посредством которой получил грант и реализовал идею мобильного образования.

Он отметил, что на первом этапе программы они на автобусе отправились в Лорийскую и Ширакскую области, а затем поехали на Украину. “Отклики были настолько положительными, что было решено сделать проект международным. Я хотел показать, что в сфере образования и мы можем отличиться - обучать иностранцев, в то время как, обычно мы едем в другие страны, чтобы получать образование. Мы выбрали Украину, потому что она также постсоветская страна, имеет политические, социально-экономические, образовательные и ряд других проблем”, - сказал основатель мобильного образования.

В программе приняли участие 250 юношей и девушек - 100 из Армении, 150 - из Украины.

По словам Геворга, в перспективе они планируют вновь побывать в Лори и Шираке, посетить и другие села, так как все нуждаются в меди грамотности. “В этой сфере много пробелов, много манипуляций, безграмотности. Для продолжения программы в Армении мы ищем местных инвесторов, а на международной арене будем реализовываться, опираясь на грантовые программы международных организаций. Мы уверены, что добьемся успеха”, - подчеркнул Арутюнян.

Говоря об эффективности программы, Геворг сказал, что полученные знания особенно необходимы в период изоляции. “Помню, были люди, которые скептически относились к онлайн-образованию, но реальная жизнь показала, что это просто необходимо. Многие дети, участвовавшие в курсах, уже начали вести свои собственные блоги. Многие из них поддерживают связь с нами, и мы нашими советами всегда поддерживаем их. Думаю, что эта ситуация рано или поздно завершится, но одно бесспорно: человек 21-го века должен уметь пользоваться медиа инструментами. Необходимо заранее оценивать риски, что является одной из целей нашей программы. Нужно заранее быть готовыми к переменам, которые приносит 21-й век. Нужно не бояться вызовов и развивающихся технологий, не следует рассматривать их как монстра, победить которого невозможно, нужно быть образованными и, правильно используя медиа грамотность, быть защищенным, грамотным и полезным и себе, и окружающей среде”, -подчеркнул Геворг Арутюнян.

Анжела Амбарцумян

Фотографии предоставил Геворг Арутюнян