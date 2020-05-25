Плановые отключения газа в Ереване, Ширакской, Арагацотнской, Котайкской и Гегаркуникской областях

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 26 мая будет приостановлено газоснабжение газопотребителей:

с 10:00 до 17:30 многоквартирных домов N 62а, 62б, 62в, 62д и 3а, 3б на 9-ой улиц Вардашена административного района Эребуни города Ереван

с 10:00 до 18:00 многоквартирных домов 2-ой улицы М. Аветисяна 11, 13, 15, 17, 11а, 13а, 15а, 17а и прилегающих домов административного района Канакер-Зейтун города Ереван, многоквартирных домов 4-ой улицы М. Аветисяна 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, многоквартирного дома 2 на 3-ой улице М. Аветисяна и прилегающих домов административного района Канакер-Зейтун. Многоквартирных домов по ул. Дро 15, 19, 21, 23, 21а, многоквартирных домов по ул. Улнеци 51, 70/1, 72, 74, 76, по улице Севака 13/1 по 49.

с 11:00 до 17:00 газопотребителей районов Ани, Муш, бульварных кварталов Гюмри, улицы Ширакаци, Мармашена до улицы Мнджояна города Гюмри Ширакской области и организаций, действующих на указанных территориях, также села Кети.

с 09:00 до 18:00 в городе Талин Арагацотнской области, в селах Ашнак, Татул, Акунк, Иринд, Мастара, Шгаршик, Егник, Давиташен, Катнахпюр, Даштадем.

с 10:00 до 18:00 в селе Ариндж Котайкской области, с 10:00 до 17:00 - части общины Вагашен Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для получения дополнительной информации можете звонить по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании.