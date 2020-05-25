Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 25 мая в Армении все автодороги в основном проходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорога, ведущей к озеру Кари Арагацотнской области – местами гололедица, дорога, ведущая к крепости Амберд – уже открыта.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для грузовых автомобилей.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.