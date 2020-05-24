У  сквера  на проспекте  Комитаса  демонтировано 30 ларьков

У сквера на проспекте Комитаса 49/9 – в административном округе Арабкир, демонтированы 30 ларьков, загородивших парк.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава Арабкирского административного округа Арам Даниелян.

«На этот раз с тротуара демонтированы около тридцати киосков, которые заблокировали бывший некогда парк на Комитаса 49/9 от проспекта. (хозяйствующий субъект, чьи договорные сроки истекли, демонтирует их сам). Парк предстанет Арабкиру и Еревану по-новому», - сказал глава административного района Арабкир.

Лилит Демурян