Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

У  сквера  на проспекте  Комитаса  демонтировано 30 ларьков

У  сквера  на проспекте  Комитаса  демонтировано 30 ларьков

У  сквера  на проспекте  Комитаса   49/9 – в  административном округе Арабкир,  демонтированы 30 ларьков, загородивших  парк.

Как  передает Арменпресс,  об этом  на своей странице в Facebook написал глава Арабкирского административного округа Арам Даниелян.

«На этот раз с тротуара демонтированы около тридцати киосков, которые   заблокировали бывший  некогда парк на Комитаса 49/9   от проспекта. (хозяйствующий  субъект, чьи договорные сроки истекли, демонтирует их сам). Парк  предстанет Арабкиру и Еревану по-новому», - сказал глава административного района Арабкир.

 

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации