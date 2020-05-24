В Армении ожидаются дожди, грозы, град. Столбик  термометра  опустится на 8-10 градусов

На территории РА 23-24 мая в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах — град. 26-29 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.

24-25 мая температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване 24-25 мая ожидается дождь с грозой. 26-29 мая ожидается погода без осадков. Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-22 м/с.