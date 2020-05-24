Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

В Армении ожидаются дожди, грозы, град. Столбик  термометра  опустится на 8-10 градусов

В Армении ожидаются дожди, грозы, град. Столбик  термометра  опустится на 8-10 градусов

На территории РА   23-24 мая в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах — град.  26-29 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.

24-25 мая температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, в   Ереване  24-25 мая  ожидается дождь с грозой.   26-29 мая ожидается погода без осадков. Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-22 м/с.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации