Перевернувшийся  грузовик  односторонне закрыл дорогу  в селе Ариндж

24-го мая в 10:49 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Ариндж (Котайкская область) близ ресторанного комплекса «Пайл» произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванской спасательной службы и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, выяснилось, что столкнулись КамАЗ (водитель Артак К., 1993 г/р) и Opel Astra (водитель Мурад А., 1965 г/р). В результате груженный шлаком КамАЗ перевернулся, односторонне закрыв дорогу.

Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу газа в Opel Astra и провели зачистку дороги.