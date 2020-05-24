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Перевернувшийся  грузовик  односторонне закрыл дорогу  в селе Ариндж

Перевернувшийся  грузовик  односторонне закрыл дорогу  в селе Ариндж

24-го мая  в 10:49 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в селе Ариндж  (Котайкская область) близ ресторанного комплекса  «Пайл» произошло ДТП, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванской спасательной  службы и спасательный отряд  для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС РА. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, выяснилось, что столкнулись КамАЗ (водитель Артак К., 1993 г/р) и  Opel Astra  (водитель Мурад А., 1965 г/р). В  результате груженный  шлаком КамАЗ перевернулся, односторонне закрыв дорогу.

Спасатели обесточили машину,    перекрыли подачу  газа в Opel Astra и провели зачистку дороги.


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