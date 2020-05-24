Премьер-министр направил поздравительные послания по случаю священного праздника Ид-аль-Фитр 

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Объединенных Арабских Эмиратов, президенту Арабской Республики Египет, премьер-министру Республики Тунис, премьер-министру Республики Ирак, премьер-министру Ливанской Республики, королю Иорданского Хашимитского Королевства, президенту Сирийской Арабской Республики, эмиру Государства Катар и эмиру Государства Кувейт по случаю священного мусульманского праздника Ид-аль-Фитр, пожелал им крепкого здоровья и счастья.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Пашинян пожелал мира и процветания дружественным народам этих стран и выразил уверенность в расширении дальнейшего сотрудничества.