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В Армении выявлено 359 новых случаев Covid-19,  еще 128 выздоровели

В Армении выявлено 359 новых случаев Covid-19,  еще 128 выздоровели

По состоянию на 11:00 24 мая в Армении был  подтвержден  6661 случай заболевания коронавирусом, 3064 из которых  вылечились.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 3483 пациента проходят лечение от коронавируса. Всего было выполнено 50 397 тестов.

Таким образом, выявлено 359 новых случаев коронавирусной болезни,   128 выздоровевших.

В общей сложности, зарегистрирован  81 смертельный исход (+ 4)   в результате коронавирусной болезни.

По данным Министерства здравоохранения РА, погибшим пациентам было 82 года (мужчины), 73 года (женщины), 77 лет (мужчины), 71 год (мужчины), и они имели сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущий  день   был  зарегистрирован  1 случай смерти,  но она была вызвана другим заболеванием. Общее количество таких случаев составляет 33.

На  внеочередном заседании правительства 14 апреля  объявленное  16 марта 2020г. чрезвычайное  положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов  14 мая 2020г.

 

Лилит Демурян


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