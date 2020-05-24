В Армении выявлено 359 новых случаев Covid-19,  еще 128 выздоровели

По состоянию на 11:00 24 мая в Армении был подтвержден 6661 случай заболевания коронавирусом, 3064 из которых вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 3483 пациента проходят лечение от коронавируса. Всего было выполнено 50 397 тестов.

Таким образом, выявлено 359 новых случаев коронавирусной болезни, 128 выздоровевших.

В общей сложности, зарегистрирован 81 смертельный исход (+ 4) в результате коронавирусной болезни.

По данным Министерства здравоохранения РА, погибшим пациентам было 82 года (мужчины), 73 года (женщины), 77 лет (мужчины), 71 год (мужчины), и они имели сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущий день был зарегистрирован 1 случай смерти, но она была вызвана другим заболеванием. Общее количество таких случаев составляет 33.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г.

Лилит Демурян