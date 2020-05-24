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Расширяется лесной  массив  Национального парка Арпи лич

Расширяется лесной  массив  Национального парка Арпи лич

На территории национального парка   Арпи лич осуществляется посадка деревьев. Как  передает Арменпресс, высаживаются  тополя и сосны. Эти саженцы адаптированы к климатическим условиям области и хорошо приживаются.

Посадка проводится в разных частях парка, в Ахурянском ущелье, в районе Алвар-Артенис, в административной зоне парка. «Мы высаживаем деревья уже 15 дней. В ближайшие 2 дня мы завершим работы на территории Ахурянского ущелья. После завершения работ у нас будет более 1 га новых сеянцев в этом районе и полгектара лесопосадок. Посадка деревьев также проводится вблизи озера Артенис. К концу у нас будет 500 саженцев. Посадка деревьев также проводится в районе административного здания парка», - сказал   директор национального парка   Арпи лич Мушег Мурадян, отметив, что посадка деревьев проводится в районе парка, где подобная посадка  еще никогда не производилась.

Работы ведутся  по инициативе и усилиями Национального парка. Жители близлежащих деревень также присоединяются к посадке деревьев. «Жители близлежащих населенных пунктов присоединяются к проведенной нами посадке деревьев. Воодушевление велико, что, конечно, очень важно», - сказал Мушег Мурадян.

Лесной покров парка составляет около 311,5 га, но за счет посадки деревьев он увеличится. «В этом году мы планируем увеличить лесной покров примерно на 2 га. Одновременно в лесах ведется мониторинг. Мы готовимся к очистке лесов в ближайшем будущем, в том числе  в соответствии с законом, пронумеруем заваленные ветром  деревья, после чего они будут удалены из лесов».  

Руководство парка планирует увеличить в течение года лесную площадь до 3000 саженцев.

Помимо посадки деревьев, планируется провести строительные работы в административной зоне парка, создав более эффективные условия для туристов, посещающих территорию.

Национальный парк   Арпи лич был создан в 2009 году. Занимает площадь около 21 179 га. Здесь  насчитывается около 670 видов растений,  обитает 255 видов позвоночных.

 

Арменуи Мхоян

 


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