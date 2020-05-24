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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Араик Арутюнян официально вступил в должность президента Республики Арцах

 

 

Бархатная революция должна привести к международному признанию самоопределения Арцаха: Пашинян

 

 

Араик Арутюнян встретился с премьер-министром Армении

 

 

Руководители Армении и Арцаха в Степанакерте встретились с представителями банковской системы

 

 

Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле

 

 

Артур Товмасян избран председателем Национального собрания Арцаха

Будут предприняты шаги для пернесения НС Арцаха в Шуши

 

 

В Армении зарегистрировано 374 новых случая Covid-19, выздоровели 62 пациента

Число работников медучреждений, заразившихся коронавирусом, достигло 375

Заруи Батоян самоизолирована

Результаты второго теста на коронавирус Сурена Папикяна также отрицательны

В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом

 

Через 2 недели коронавирус будет диагностироваться тестами отечественного производства

Премьер-министр коснулся ложных слухов и манипуляций, связанных с коронавирусом

В Армении пациенты без симптомов COVID-19 будут отправляться домой

При отсутствии маски у граждан в закрытой зоне обслуживания будет оштрафован хозяйствующий субъект

Парламент установил штраф в размере 10 тыс драмов за отсутствие масок в общественных местах

США предоставят Армении дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19

 

 

COVID-19. Из дневника журналиста, зараженного коронавирусом  ЧАСТЬ 2

COVID-19. Из дневника журналиста, зараженного коронавирусом:  ЧАСТЬ 3

 

 

ЕС подтверждает информацию о лекарстве против COVID-19

В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19

Новые развития вокруг вакцины от коронавируса: компания “Inovio Pharmaceuticals”

В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус

 

 

Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии

 

 

В Армии обороны Арцаха испытали ударный беспилотник

 

 

Глава МИД Армении провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении представил Масису Маиляну результаты видеоконференции с сопредседателями МГ ОБСЕ

 

 

МИД Арцаха направил уведомления генеральным секретарям ООН и Совета Европы

 

 

Омбудсмен Азербайджана исказил слова Армана Татояна: ответ Омбудсмена Армении

 

 

В числе преступлений против человечества в ходе двух мировых войн Сенат Чехии осудил Геноцид армян

Резолюция Сената Чехии -существенный вклад в восстановление исторической справедливости: МИД Армении

 

 

Турецкий негационизм 2: Геноцид понтийских греков

 

 

Никол Пашинян коснулся необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка газа

Владимир Путин прокомментировал формулу ценообразования на газ

Недискриминационный единый рынок энергоресурсов должен стать одним из основ интеграции ЕАЭС: премьер

 

 

Исполнительный совет МВФ утвердил выделение Армении $280 млн: они немедленно станут доступны

 

 

В Армении будут производиться автобусы: совместная армяно-корейская инвестиционная программа

 

 

Тигран Авинян принял участие в онлайн-встрече Всемирного экономического форума

 

 

Самый дешевый рейс “Qatar Airways” из США - рейс из Вашингтона в Ереван

В ближайшие дни состоится рейс Дамаск-Ереван

Четыре раза в неделю будут осуществляться авиарейсы по маршруту Барселона-Минск- Ереван

 

 

«В скорби рождается надежда» — гюмрийский  учитель Мартин Пашаян награжден высокой  наградой Франции

 

 

Нужны строжайшие меры, чтобы держать эпидемию под контролем: премьер-министр. на заседании правительства

 

 

Решение проблем села – в изменении мышления: Пашинян подводит итоги визита в Араратскую область

 

 

Высокотехнологичные компании на различных выставках достигли договоренностей на $ 8,5 млн

Тесное сотрудничество с заводами и Министерством обороны: что делает МВП в сфере военной промышленно

 

 

Прием в вузы будет проведен на основе одного экзамена

ССС отказала в возбуждении уголовного дела по факту инцидента в парламенте РА

 

 

Франк Паллоне и ANCA призвали США осудить проводимые Азербайджаном военные учения

 

 

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу

 

 

Похищены статуи из скульптурной группы “Арарат-73”

Это вандализм: Игрок “Арарата-73” Сергей Погосян о краже статуй

По факту кражи фигур памятника “Арарат-73” в полиции готовятся материалы

 

 


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