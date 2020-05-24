«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Араик Арутюнян официально вступил в должность президента Республики Арцах
Бархатная революция должна привести к международному признанию самоопределения Арцаха: Пашинян
Араик Арутюнян встретился с премьер-министром Армении
Руководители Армении и Арцаха в Степанакерте встретились с представителями банковской системы
Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле
Артур Товмасян избран председателем Национального собрания Арцаха
Будут предприняты шаги для пернесения НС Арцаха в Шуши
В Армении зарегистрировано 374 новых случая Covid-19, выздоровели 62 пациента
Число работников медучреждений, заразившихся коронавирусом, достигло 375
Результаты второго теста на коронавирус Сурена Папикяна также отрицательны
В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом
Через 2 недели коронавирус будет диагностироваться тестами отечественного производства
Премьер-министр коснулся ложных слухов и манипуляций, связанных с коронавирусом
В Армении пациенты без симптомов COVID-19 будут отправляться домой
При отсутствии маски у граждан в закрытой зоне обслуживания будет оштрафован хозяйствующий субъект
Парламент установил штраф в размере 10 тыс драмов за отсутствие масок в общественных местах
США предоставят Армении дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19
COVID-19. Из дневника журналиста, зараженного коронавирусом ЧАСТЬ 2
COVID-19. Из дневника журналиста, зараженного коронавирусом: ЧАСТЬ 3
ЕС подтверждает информацию о лекарстве против COVID-19
В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19
Новые развития вокруг вакцины от коронавируса: компания “Inovio Pharmaceuticals”
В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус
Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии
В Армии обороны Арцаха испытали ударный беспилотник
Глава МИД Армении провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Глава МИД Армении представил Масису Маиляну результаты видеоконференции с сопредседателями МГ ОБСЕ
МИД Арцаха направил уведомления генеральным секретарям ООН и Совета Европы
Омбудсмен Азербайджана исказил слова Армана Татояна: ответ Омбудсмена Армении
В числе преступлений против человечества в ходе двух мировых войн Сенат Чехии осудил Геноцид армян
Резолюция Сената Чехии -существенный вклад в восстановление исторической справедливости: МИД Армении
Турецкий негационизм 2: Геноцид понтийских греков
Никол Пашинян коснулся необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка газа
Владимир Путин прокомментировал формулу ценообразования на газ
Недискриминационный единый рынок энергоресурсов должен стать одним из основ интеграции ЕАЭС: премьер
Исполнительный совет МВФ утвердил выделение Армении $280 млн: они немедленно станут доступны
В Армении будут производиться автобусы: совместная армяно-корейская инвестиционная программа
Тигран Авинян принял участие в онлайн-встрече Всемирного экономического форума
Самый дешевый рейс “Qatar Airways” из США - рейс из Вашингтона в Ереван
В ближайшие дни состоится рейс Дамаск-Ереван
Четыре раза в неделю будут осуществляться авиарейсы по маршруту Барселона-Минск- Ереван
«В скорби рождается надежда» — гюмрийский учитель Мартин Пашаян награжден высокой наградой Франции
Нужны строжайшие меры, чтобы держать эпидемию под контролем: премьер-министр. на заседании правительства
Решение проблем села – в изменении мышления: Пашинян подводит итоги визита в Араратскую область
Высокотехнологичные компании на различных выставках достигли договоренностей на $ 8,5 млн
Тесное сотрудничество с заводами и Министерством обороны: что делает МВП в сфере военной промышленно
Прием в вузы будет проведен на основе одного экзамена
ССС отказала в возбуждении уголовного дела по факту инцидента в парламенте РА
Франк Паллоне и ANCA призвали США осудить проводимые Азербайджаном военные учения
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу
Похищены статуи из скульптурной группы “Арарат-73”
Это вандализм: Игрок “Арарата-73” Сергей Погосян о краже статуй
По факту кражи фигур памятника “Арарат-73” в полиции готовятся материалы
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