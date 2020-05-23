Азербайджанский легион нацистской Германии: операции в Европе (видео)

Азербайджан давно пытается дискредитировать Армению на международных площадках и в медиа, выступая с фальшивыми обвинениями в героизации и реабилитации армянами нацистов. Подобные утверждения выглядят особо лицемерно с учетом не только абсурдности обвинений в адрес Армении, но и публичную героизацию военных преступников и коллаборационистов в самом Азербайджане, причем на государственном уровне.

В современном Азербайджане по понятным причинам предпочитают замалчивать тот широко известный факт, что именно азербайджанский легион был самым крупным кавказским национальным соединением в составе нацистской армии. И именно в Азербайджане на государственные средства снимаются сегодня фильмы о коллаборационистах, реабилитируются пособники нацистов, им ставят памятники, выпускают в их честь памятные марки и так далее.

В предлагаемом документальном видеоматериале рассказывается лишь об одном из эпизодов героизации военных преступников - пособников нацистов в Азербайджане. Речь - о перебежчике из Красной Армии Абдуррахмане Фаталибейли (Дуденгинском), который не только примкнул к нацистам и с оружием в руках сражался за нацистскую Германию, но и делал это с особым рвением, удостоившись похвалы со стороны руководителей Третьего рейха.

Именно об этом человеке в Азербайджане был снят документальный фильм “От Дуденги до Мюнхена”, прославляющий его “подвиги”. Фильм профинансирован Фондом развития науки при администрации Ильхама Алиева в рамках мероприятий, организованных в соответствии с указом президента Азербайджана от 17 мая 2017 года о «100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики»․ Указанный Фонд оказал содействие и в дальнейшем тиражировании и распространении картины.

В видеоматериале также представлены факты сотрудничества с нацистами одного из основателей Азербайджанской Демократической республики Мамед Эмина Расулзаде и сотрудничества последнего с Фаталибейли.

Стоит особо отметить, что оба они - и Расулзаде, и Фаталибейли - после окончания Второй Мировой Войны занимались эвакуацией азербайджанских легионеров в Турцию и Египет с целью спасти их от заслуженного наказания.