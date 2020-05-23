МИД Армении направило поздравительное послание в честь праздника Ид аль-Фитр

Министерство иностранных дел Армении направило поздравительное послание по случаю исламского праздника Ид аль-Фитр.

«Мы выражаем самые теплые поздравления всем нашим мусульманским друзьям и коллегам по случаю Ид аль-Фитр. Пусть этот священный праздник принесет мир и процветание вашим семьям и дружественным народам», - сообщает Арменпресс со ссылкой на пост в министерстве иностранных дел РА в Twitter.

Этот аль-Фитр является одним из самых важных дней исламского календаря, который символизирует окончание постного месяца Рамадан. Конец поста отмечается большим праздником, верующие посылают друг другу поздравительные слова.