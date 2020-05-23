МИД Армении направило поздравительное послание в честь праздника Ид аль-Фитр
17:32, 23 Май, 2020
Министерство иностранных дел Армении направило поздравительное послание по случаю исламского праздника Ид аль-Фитр.
«Мы выражаем самые теплые поздравления всем нашим мусульманским друзьям и коллегам по случаю Ид аль-Фитр. Пусть этот священный праздник принесет мир и процветание вашим семьям и дружественным народам», - сообщает Арменпресс со ссылкой на пост в министерстве иностранных дел РА в Twitter.
Этот аль-Фитр является одним из самых важных дней исламского календаря, который символизирует окончание постного месяца Рамадан. Конец поста отмечается большим праздником, верующие посылают друг другу поздравительные слова.
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